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04.11.19 20:21

Держмитниця запускає калькулятор орієнтовної вартості розмитнення "євроблях", - Нефьодов

Державна митна служба тестує сервіс автоматичного розрахунку митної вартості і платежів за митне оформлення автомобілів.

Держмитниця запускає калькулятор орієнтовної вартості розмитнення "євроблях", - Нефьодов

Про це в Facebook повідомив глава органу Максим Нефьодов, передає Цензор.НЕТ.

"Виклали в тестовий доступ калькулятор орієнтовної вартості і платежів під час оформлення автомобілів. Сервіс підтягує дані за мінімальною, середньою і максимальною вартістю зазначеного автомобіля за 2018-2019 роки на основі реальної інформації про мільйон машин більш ніж 2300 моделей. Це робоча база тих авто, які були оформлені на митниці, її почистили вручну від помилок і друкарських помилок, тому цей процес і зайняв на 1,5 місяці довше очікуваного", - зазначає Нефьодов.

Також він попросив повідомляти про помилки в коментарях під постом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР з питань податкової і митної політики заслуховує звіт Нефьодова і розглядає законопроєкти про розмитнення "євроблях" та оціночні майданчики. ВIДЕО

Держмитниця запускає калькулятор орієнтовної вартості розмитнення євроблях, - Нефьодов 01

Нагадаємо, 12 вересня Рада ухвалила закон про відтермінування штрафів за нерозмитнені євробляхи. Пізніше його підписав президент Володимир Зеленський.

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