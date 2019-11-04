Держмитниця запускає калькулятор орієнтовної вартості розмитнення "євроблях", - Нефьодов

Про це в Facebook повідомив глава органу Максим Нефьодов, передає Цензор.НЕТ.
"Виклали в тестовий доступ калькулятор орієнтовної вартості і платежів під час оформлення автомобілів. Сервіс підтягує дані за мінімальною, середньою і максимальною вартістю зазначеного автомобіля за 2018-2019 роки на основі реальної інформації про мільйон машин більш ніж 2300 моделей. Це робоча база тих авто, які були оформлені на митниці, її почистили вручну від помилок і друкарських помилок, тому цей процес і зайняв на 1,5 місяці довше очікуваного", - зазначає Нефьодов.
Також він попросив повідомляти про помилки в коментарях під постом.
Нагадаємо, 12 вересня Рада ухвалила закон про відтермінування штрафів за нерозмитнені євробляхи. Пізніше його підписав президент Володимир Зеленський.