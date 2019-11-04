У Закон "Про державну таємницю" буде внесено зміни, - заступниця міністра економіки Панаіотіді.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді.

"У нас у принципі дещо викривлене ставлення до питання таємності. Чому, наприклад, не відкрити інформацію про плани більшості закупівель без деталізацій, обсяги та звіти про виконання замовлень? Ми не говоримо щодо розкриття інформації про наукові розробки, наприклад, або про тактико-технічні характеристики зразків ОіВТ. Залишаться також обмеження щодо певних закупівель, розкриття інформації про які, особливо в умовах воєнної агресії та обмежень деяких країн стосовно ВТС з Україною, може завдати шкоди національній безпеці України. Але все утаємничене – викликає питання щодо механізмів здійснення громадського контролю за використання коштів платників податків", - підкреслила заступниця міністра.

Майбутні зміни, зауважила вона, будуть впиратись у важливий і необхідний крок – внесення змін до Закону України "Про державну таємницю".

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"Нам потрібна класифікація закупівель. І це буде непростий процес із залученням і СБУ, і Служби зовнішньої розвідки, і МЗС. І ось ця зміна буде дуже важливим моментом реформування процесів", - пояснила Панаіотіді.

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