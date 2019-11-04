У Раді зареєстровано законопроєкт про надання статусу учасника бойових дій медичним працівникам

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала автор законопроєкту, нардеп від СН Ольга Василевська-Смаглюк, передає Цензор.НЕТ.Об этом на своей странице в Фейсбуке написала автор законопроекта, нардеп от СН Ольга Василевская-Смаглюк, передает Цензор.НЕТ.

"В Україні тисячі медичних працівників, які рятували та продовжують рятувати життя нашим захисникам на лінії розмежування. Але, попри свій величезний вклад в обороздатність держави, ці люди чомусь не отримують статусу учасника бойових дій. В той же час, посадові особи органів державної влади, наприклад, прокуратури, подекуди отримують даний статус всього за декілька годин перебування в зоні ООС. Ідею виправити цю нерівність мені подав голова Бородянської ЦРЛ Ігор Чебишев. Розуміючи важливість роботи медичних працівників на фронті, я зареєструвала відповідний законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо надання статусу учасника бойових дій медичним працівникам", який покликаний вирішити дану проблему", - заявила вона.

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