Важливо, щоб держави-члени ЄС пояснювали своїм громадянам негативні наслідки "Північного потоку-2" для енергетичної безпеки Європи, - Гончарук

"Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час двосторонньої зустрічі, яка відбулася 4 листопада 2019 року, закликав міністра закордонних справ Естонської Республіки Урмаса Рейнсалу посилити протидію "Північному потоку-2", зокрема через скоординовані дії членів-країн ЄС і НАТО", - йдеться в повідомленні на Урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо, щоб держави-члени ЄС пояснювали своїм громадянам негативні наслідки "Північного потоку-2" для енергетичної безпеки Європи", - заявив Олексій Гончарук.

"У відповідь міністр закордонних справ Естонії наголосив на важливості цього питання і погодився щодо необхідності скоординувати дії для протидії будівництву потоку", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, сторони висловили бажання продовжити співпрацю в посиленні української системи кібербезпеки, впровадженні ІТ-технологій у розвиток інфраструктури, зміцненні державних інститутів.