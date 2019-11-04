У жодного депутата Херсонської облради досі немає сміливості висловити недовіру Мангеру, - мати Гандзюк

Про це вона заявила на брифінгу у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"... Луценко (ексгенпрокурор — ред.) на третій день перебування Каті в Києві прийшов і особисто з нею розмовляв. І вона мені подзвонила і сказала: "Мама, мені здається, що можна повірити Луценку". Я зраділа за неї, але, як виявилося, він просто балабол, по-іншому не можна сказати", - сказала Надія Гандзюк.

Зокрема, мати загиблої активістки повідомила, що раніше було обговорення підписання угоди з прокуратурою, що їх просили цього не робити активісти, і вони самі не хотіли, і їх з батьком Катерини вмовляли щодо цього.

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"І як тільки ми підписали цю угоду — Павловського відпустили через тиждень, бо бачите він хворий! ... І всі прокурори кажуть, що він хворий. Активісти пішли, перевірили, а його там і близько немає, де він хворий. Завтра знову буде суд над Павловським, на який він знову не з'явиться", - зазначила вона.

Мати активістки додала, що "ті депутати (Херсонської облради — ред.), якщо з ними окремо розмовляєш, то всі вони нібито підтримують Катю", "але досі у жодного з них немає сміливості висловити недовіру Мангеру".

Мати активістки запевнила, що робитиме все від себе залежне, щоб причетні до нападу на її доньку були покарані.

"Друзі Каті, і всі громадські організації, які борються в нашій країні за справедливість, - мені здається, вони на вірному шляху. І я відсьогодні даю вам клятвенне слово, що я все зроблю від себе залежне, щоб всі бандити, які були причетні, які чули і не сказали, які бачили і не повідомили, які стерли всі докази, - щоб вони понесли заслужене покарання", - сказала вона.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімацію. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

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