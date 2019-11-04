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04.11.19 17:17

Заступник голови ОП Трофімов представив нового голову Черкаської ОДА Боднара. ФОТО

За дорученням президента України Володимира Зеленського перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов представив місцевій громаді Черкаської області нового голову обласної державної адміністрації Романа Боднара.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Указ про призначення Боднара глава держави підписав 4 листопада.

Заступник голови ОП Трофімов представив нового голову Черкаської ОДА Боднара 01

"Ключові завдання, які ставить президент перед головою ОДА, полягають у подоланні корупції, закінченні реформи децентралізації, залученні інвестицій у регіон. Це ті питання, якими вимірюється ефективність. Нові виклики вимагають від нас злагодженої роботи у стислі терміни", - сказав Трофімов.

Серед основних напрямків роботи нового голови облдержадміністрації перший заступник керівника Офісу президента назвав питання проведення опалювального сезону в м. Сміла. У пріоритеті також має бути розвиток транспортної інфраструктури, адже на Черкащині перетинаються дві міжнародні траси, тому область має потужний транспортний потенціал.

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Заступник голови ОП Трофімов представив нового голову Черкаської ОДА Боднара 02

"Усвідомлюю всю відповідальність перед суспільством Черкащини і зроблю все можливе, щоб згуртувати активних, освічених, патріотичних людей навколо високих цілей і цінностей. Усі без винятку мої рішення, спрямовані на розвиток регіону, відповідатимуть критеріям ефективності, прозорості та послідовності", - заявив новопризначений голова Черкаської ОДА.

Крім того, указом президента України новим головою Служби безпеки України в Черкаській області призначено Юрія Погасія.

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