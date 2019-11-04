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04.11.19 18:15

Фінляндія виділить 600 тис. євро для розмінування на Донбасі

Під час візиту в Україну міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив про виділення 600 тис. євро на розмінування на Донбасі.

Фінляндія виділить 600 тис. євро для розмінування на Донбасі

Про це повідомили в пресслужбі МЗС Фінляндії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Фінляндія бере участь у розвитку України, підтримуючи енергоефективність і шкільну реформу. Під час візиту міністр підтвердив додатковий внесок у 600 тис. євро на гуманітарне розмінування. Міни у багатьох районах залишаються проблемою й ускладнюють сільське господарство і будівництво", - йдеться в повідомленні.

2 листопада Хаавісто побував у Станиці Луганській, де зокрема оглянув тимчасовий міст через Сіверський Донець.

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