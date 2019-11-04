Фінляндія виділить 600 тис. євро для розмінування на Донбасі

Про це повідомили в пресслужбі МЗС Фінляндії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Фінляндія бере участь у розвитку України, підтримуючи енергоефективність і шкільну реформу. Під час візиту міністр підтвердив додатковий внесок у 600 тис. євро на гуманітарне розмінування. Міни у багатьох районах залишаються проблемою й ускладнюють сільське господарство і будівництво", - йдеться в повідомленні.

2 листопада Хаавісто побував у Станиці Луганській, де зокрема оглянув тимчасовий міст через Сіверський Донець.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Фінляндії Хаавісто відвідав Станицю Луганську, - штаб ОС. ФОТОрепортаж