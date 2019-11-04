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04.11.19 18:29

Валерія Тарасюка обрано новим главою НКРЕКП

Валерія Тарасюка обрано головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Валерія Тарасюка обрано новим главою НКРЕКП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НКРЕКП.

"Сьогодні шляхом таємного голосування членів НКРЕКП главою регулятора обрано Валерія Тарасюка згідно зі ст. 9 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг", - йдеться в повідомленні.

Валерій Тарасюк народився в 1976 році в смт Казанка Миколаївської області. У 1998 році закінчив Київський університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. 29 жовтня 2019 призначений на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

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