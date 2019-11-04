ВАКС почав розгляд доказів у справі екссудді Голосіївського райсуду Києва

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Під час засідання було вивчено перший і частину другого тому письмових доказів, долучених до справи. Всього таких томів 11. На наступному засіданні суд продовжить вивчати докази, зокрема, відеозаписи, які теж залучені до матеріалів справи", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що наступне засідання відбудеться 13 листопада о 9:30.

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Як зазначили в ВАКС, екссуддю звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Іншого учасника кримінального судочинства звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4, 5 ст. 27 (співучасть у злочині) і ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Нагадаємо, суддю Андрія Новака затримали 23 квітня 2018 року відразу після скоєння злочину. Наступного дня йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого частиною третьою статті 368 КК України.

Крім того, Новак вчинив дії щодо незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 25 квітня 2018 року надано дозвіл на утримання під вартою судді Голосіївського районного суду міста Києва Андрія Новака до 21 червня 2018 року. Цією ж постановою визначено розмір застави. 25 квітня він вийшов під заставу в розмірі 120 000 гривень. Рішенням Вищої ради правосуддя 2 травня суддю Голосіївського райсуду до 24 червня усунули від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Після цього термін продовжили до 24 серпня.

5 жовтня суддя оскаржив своє усунення від роботи. 10 жовтня обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні передано до Солом'янського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Колегією суддів Солом'янського районного суду міста Києва на 5 листопада 2018 року у справі було призначено підготовче судове засідання.

У листопаді 2018 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю Голосіївського районного суду міста Києва Андрія Новака від правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.