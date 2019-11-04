Зеленський підписав указ про поліпшення умов зберігання боєприпасів на військових арсеналах та складах

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів повинен виділити необхідні кошти для заходів із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз, складів озброєння, ракет та боєприпасів ЗСУ. Також уряд має врегулювати питання особливого режиму використання земель навколо потенційно небезпечних військових об’єктів ЗСУ.

Міністерство оборони України повинно провести інвентаризацію озброєння, ракет та боєприпасів на арсеналах, базах, складах ЗСУ та розробити дієвий механізм контролю й запобігання надзвичайним ситуаціям на таких об’єктах.

Читайте також: Рада створила ТСК щодо вибухів на складах боєприпасів

Крім того, Міноборони має посилити контроль за виконанням реконструкції технічних територій арсеналів; організувати належне електропостачання арсеналів, баз та складів ЗСУ, інфраструктури військових містечок; забезпечити створення комплексної системи моніторингу потенційно небезпечних військових об’єктів.

Генеральному штабу ЗСУ Глава держави поставив завдання підвищити з урахуванням стандартів НАТО рівень безпеки арсеналів, баз і складів зберігання засобів ураження. Також Генштаб повинен належним чином організувати охорону та оборону арсеналів, баз і складів ЗСУ та привести у відповідність до вимог обсяги та порядок утримання запасів матеріально-технічних засобів на цих складах.

Указ Президента набирає чинності з дня його опублікування.