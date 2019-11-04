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04.11.19 19:03

Ворог від початку доби 16 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 і 120 мм, озброєння БМП, гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Ворог від початку доби 16 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "6 обстрілів наших позицій російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

Під час потужного обстрілу наших позицій російськими окупантами в районі Новотошківського, діти, що перебували в школі, були евакуйовані в бомбосховище. Жертв серед цивільного населення немає! Після закінчення обстрілу навчання продовжилося.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 10 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил:

Упродовж цієї доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил немає.

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Тривають заходи в області розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Проходить технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очищення місцевості, насиченої вибухонебезпечними предметами (за графіком триватиме до 9 листопада).

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