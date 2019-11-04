Ворог від початку доби 16 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "6 обстрілів наших позицій російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

на околиці Новотошківського - з усього спектра озброєння починаючи зі стрілецької зброї з мінометів різних калібрів й артилерії калібру 122 мм;

неподалік Новолуганського - з мінометів калібру 82мм, стрілецької зброї та ручних протитанкових і автоматичних гранатометів;

поблизу Хутора Вільного - з СПГ;

в районі Кримського - з крупнокаліберних кулеметів;

двічі біля Троїцького - з автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і СПГ.

Під час потужного обстрілу наших позицій російськими окупантами в районі Новотошківського, діти, що перебували в школі, були евакуйовані в бомбосховище. Жертв серед цивільного населення немає! Після закінчення обстрілу навчання продовжилося.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 10 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил:

чотири рази неподалік Водяного - з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів;

два рази поблизу Мар'їнки - з РПГ і стрілецької зброї;

біля Красногорівки - з СПГ і крупнокаліберних кулеметів;

поблизу Пищевика - з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Старогнатівки - зі стрілецької зброї;

в районі Гнутового - з мінометів калібру 82 мм.

Упродовж цієї доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил немає.

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Тривають заходи в області розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Проходить технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очищення місцевості, насиченої вибухонебезпечними предметами (за графіком триватиме до 9 листопада).