Новим послом Канади в Україні стане Галадза, - МЗС

Про це заявили в пресслужбі Міністерства закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Лариса Галадза стає послом в Україні. Пані Галадза замінює Романа Ващука", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Лариса Галадза почала кар'єру в Міністерстві оборони Канади, після чого змінила низку посад у державній сфері. До призначення послом обіймала посаду генерального директора Департаменту стабілізаційних і миротворчих операцій МЗС Канади, куди прийшла з Міністерства імміграції, громадянства та біженців Канади.

Нагадаємо, раніше послом Канади в Україні був Роман Ващук. Минулої п'ятниці він завершив свою п'ятирічну каденцію в Києві і пішов на пенсію.

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