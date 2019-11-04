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04.11.19 19:23

ЄС вітає приєднання Албанії, Чорногорії, Норвегії та України до рішення про продовження санкцій проти РФ, - Могеріні

ЄС вітає приєднання країн-кандидатів на вступ в союз Албанії і Чорногорії, держави-члена Європейського економічного простору Норвегії, а також України до рішення Ради ЄС про продовження на півроку індивідуальних санкцій проти РФ.

ЄС вітає приєднання Албанії, Чорногорії, Норвегії та України до рішення про продовження санкцій проти РФ, - Могеріні

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, заявила глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні.

У комюніке, поширеному в понеділок у Брюсселі, нагадується, що 12 вересня 2019 року Рада ЄС прийняла рішення "про обмежувальні заходи щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

Це рішення продовжило діючі санкції - заморожування банківських активів в ЄС і заборона на поїздки в Євросоюз - для фізичних та юридичних осіб до 15 березня 2020 року.

Албанія, Чорногорія, Норвегія і Україна зобов'язалися забезпечити відповідність своєї національної політики цим рішенням Ради ЄС.

"Європейський союз приймає до відома це зобов'язання і вітає його", - йдеться в заяві Могеріні від імені ЄС.

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