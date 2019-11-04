Посольство США вітає розведення сил у Золотому і закликає Росію вивести своїх найманців з України

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в мікроблозі посольства в Twitter.

"Ми вітаємо завершення відведення сил і засобів у Золотому і високо оцінюємо зусилля президента Зеленського і його команди з вирішення конфлікту на сході України, які відновлюють суверенітет і територіальну цілісність України. Закликаємо Росію повністю виконати мінські угоди і вивести свої сили зі сходу України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 29 жовтня в обідню пору в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 (селище в складі м. Золоте) почався процес розведення по обидва боки (дзеркально) сил і засобів. Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік підтвердив початок розведення. Станом на 31 жовтня 21 український військовослужбовець перемістився на нові позиції.

Також 29 жовтня на переговорах у Мінську вдалося узгодити дату розведення сил і засобів у с.Петрівське в Донецькій області. Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що розведення сил і засобів від лінії розмежування в районі Петрівського має розпочатися 4 листопада.

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