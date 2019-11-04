Є попередні домовленості з Канадою про включення України до програми "trusted traveller", - Боднар

Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар за результатами свого візиту до Канади, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є попередні домовленості щодо роботи над включенням України до програми "trusted traveller". Це дасть змогу за наявності попередньої візи отримувати нову автоматично. У нашому розумінні – це шлях до лібералізації візової політики щодо України. Ми працюватимемо над тим, аби сповна відповідати критеріям, потрапити до цієї програми, а далі говорити про подальше послаблення візових вимог", - сказав Боднар.

На його думку, "може йтися про скасування оплати або запровадження безвізу для носіїв дипломатичних паспортів".

"Наскільки я розумію, наразі процес не рухається через високий відсоток відмов українцям у візах. Це – право консула, ми його не оспорюємо, але ведемо дискусію стосовно кроків, які дадуть змогу досягти кінцевої мети – безвізового режиму для українців із біометричними паспортами", - наголосив дипломат.

Нагадуємо, Україна скасувала візи для канадців ще у 2005 році. Про включення України до канадської програми "trusted traveller" було оголошено під час візиту президента Володимира Зеленського до Канади в липні цього року. Однак канадська сторона деталі цієї програми щодо України досі не оприлюднила.

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