Льовочкіна намагалася залучити Манафорта до схеми приватизації "Укртелекому", - розслідування OCCRP

Про це йдеться у матеріалі Міжнародного проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.

Журналістам вдалося отримати доступ до листування Манафорта з нинішнім нардепом Юлією Льовочкіною. "Через сім місяців після перемоги Януковича на виборах Льовочкіна написала Манафорту про заплановану приватизацію "Укртелекому". Вона припустила, що їм вдасться отримати компанію за вигідною ціною, оскільки вони можуть впливати на тендерний процес", — йдеться у матеріалі.

Як стверджують журналісти, у листах Льовочкіна натякала, що разом з братом Сергієм, який очолив Адміністрацію президента, може впливати на умови аукціону. Манафорт, за їхніми словами, "захоплено" відповів на листи Льовочкіної.

"Я передав інформацію відповідним людям. Завтра у нас з ними буде дзвінок. Я запропоную провести зустріч наступного тижня. Мета зустрічі — зібрати усіх учасників за одним столом, обговорити умови, пропозиції та наступні кроки. Хто буде від вас?" — писав Манафорт у жовтні 2010 року.

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Льовочкіна повідомила майбутньому очільнику кампанії Трампа, що вони з братом можуть "структурувати умови тендеру" під себе та навіть не допустити до участі компанії, у яких держава мала частку більш ніж 25%.

Льовочкіна також зазначила, що запропонований законодавством фонд, який повинен покрити збитки "Укртелекому" від обслуговування сільських територій, може перевищити вартість компанії майже вдвічі — приблизно до $4 млрд.

Зрештою, у листопаді того року Манафорт написав Льовочкіній, що не зможе забезпечити фінансування купівлі "Укртелекому", незважаючи на "тиск" на потенційне джерело фінансування в Китаї.

Як і писала Львочкіна, умови тендеру обмежили участь будь-яких компаній, у яких держава володіла б часткою в 25%, а також участь національних та міжнародних компаній. Зрештою, у 2011 році єдина пропозиція надійшла від маловідомої віденської компанії "Європейська корпорація з приватизаційних інвестицій" (EPIC). Під час приватизації "Укртелеком" оцінив власну вартість у $2 млрд, але EPIC придбала її за мінімальну ставку у $1,3 млрд.

За два роки компанію EPIC як власника змінила кіпрська офшорна компанія Raga. Журналісти звернули увагу на структуру власності Raga і зʼясували, що це — холдингові компанії, які також зазначені як і холдингові компанії для групи DF, що належить українському олігарху Дмитру Фірташу. Сергій Льовочкін має частку в компанії хімічних продуктів і добрив Ostchem, яка є дочірньою компанією групи DF.

Розслідувачі звертають увагу, що це була не перша спроба Манафорта вести справи з Фірташем. У 2009 році вони обговорювали можливість створення міжнародного фонду для купівлі проблемних об’єктів. Того ж року Манафорт закінчив електронного листа Фірташу оптимістичним вітанням: "Наша дружба та партнерство триватимуть довгі роки. Вперед до теперішніх та майбутніх успіхів!"

Нагадуємо, Манафорт був засуджений у США до 7,5 року в'язниці в рамках двох кримінальних справ. Він був визнаний винним у змові проти держави, у відмиванні грошей та інших фінансових махінаціях, а також прихованому лобізмі і спробі тиску на свідків.