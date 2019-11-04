Багато інвестицій Україна втратила останніми роками через нерозторопність, - Милованов

Про це розповів міністр економіки Тимофій Милованов в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У нас багато інвестицій було втрачено за останні 5-10-20 років, пов'язані з тим, що ми були недолугі", - заявив він.

За словами міністра, інвестори найчастіше ставлять запитання щодо підключення до інфраструктури і виділення землі. "І гарантії того, що потім ця інфраструктура не буде кимось "відключена" в якийсь момент. Тобто, це питання підключення до газу, проведення дороги, наявності вагонів у "Укрзалізниці" або залізничної станції. Це найголовніше питання" , - розповів Милованов. Також цікавляться, чи зможе влада гарантувати, що права власності та інвестиція будуть захищені.

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"Хоча цілком можливо, що до нас не доходять ті інвестори, які ставлять запитання про податки. Вони, наприклад, порівняли. Їм їхній інвестиційний відділ каже: ми навіть не будемо заходити в Україну, тому що в Словаччині краще. У мене немає на це сильної відповіді. У мене є відповідь, що Олексій Гончарук обіцяв зробити податкову реформу навесні", - зазначив міністр.

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