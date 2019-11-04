Багато інвестицій Україна втратила останніми роками через нерозторопність, - Милованов

Про це розповів міністр економіки Тимофій Милованов в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"У нас багато інвестицій було втрачено за останні 5-10-20 років, пов'язані з тим, що ми були недолугі", - заявив він.
За словами міністра, інвестори найчастіше ставлять запитання щодо підключення до інфраструктури і виділення землі. "І гарантії того, що потім ця інфраструктура не буде кимось "відключена" в якийсь момент. Тобто, це питання підключення до газу, проведення дороги, наявності вагонів у "Укрзалізниці" або залізничної станції. Це найголовніше питання" , - розповів Милованов. Також цікавляться, чи зможе влада гарантувати, що права власності та інвестиція будуть захищені.
"Хоча цілком можливо, що до нас не доходять ті інвестори, які ставлять запитання про податки. Вони, наприклад, порівняли. Їм їхній інвестиційний відділ каже: ми навіть не будемо заходити в Україну, тому що в Словаччині краще. У мене немає на це сильної відповіді. У мене є відповідь, що Олексій Гончарук обіцяв зробити податкову реформу навесні", - зазначив міністр.
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