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04.11.19 21:54

Меморіальну дошку загиблому українського воїну Сергію Савінову відкрили 2 листопада в Миколаївській області. ФОТО

2 листопада, в Мар'ївській загальноосвітній школі I - III ступенів Баштанської районної ради Миколаївської області відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки в пам'ять про випускника школи, який загинув на Донбасі, морського піхотинця молодшого сержанта Сергія Савінова.

Меморіальну дошку загиблому українського воїну Сергію Савінову відкрили 2 листопада в Миколаївській області. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Фейсбуці 36-ї бригади морської піхоти.

В інформації зазначається: "Військовослужбовець виконував завдання у складі окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Бєлінського Військово-Морських Сил ЗС України.

30 серпня 2019 року морський піхотинець героїчно загинув, захищаючи нашу Батьківщину від збройної агресії Російської Федерації.

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В урочистому заході взяли участь представники спілки учасників АТО міста Баштанки, волонтери, вчителі та учні навчального закладу, родичі Сергія, його друзі, військові побратими і небайдужі жителі селища.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять воїна-захисника і всіх полеглих у зоні проведення АТО і ООС".

Меморіальну дошку загиблому українського воїну Сергію Савінову відкрили 2 листопада в Миколаївській області 01
Меморіальну дошку загиблому українського воїну Сергію Савінову відкрили 2 листопада в Миколаївській області 02
Меморіальну дошку загиблому українського воїну Сергію Савінову відкрили 2 листопада в Миколаївській області 03

Меморіальну дошку загиблому українського воїну Сергію Савінову відкрили 2 листопада в Миколаївській області 04

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