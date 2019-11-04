Меморіальну дошку загиблому українського воїну Сергію Савінову відкрили 2 листопада в Миколаївській області. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Фейсбуці 36-ї бригади морської піхоти.
В інформації зазначається: "Військовослужбовець виконував завдання у складі окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Бєлінського Військово-Морських Сил ЗС України.
30 серпня 2019 року морський піхотинець героїчно загинув, захищаючи нашу Батьківщину від збройної агресії Російської Федерації.
В урочистому заході взяли участь представники спілки учасників АТО міста Баштанки, волонтери, вчителі та учні навчального закладу, родичі Сергія, його друзі, військові побратими і небайдужі жителі селища.
Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять воїна-захисника і всіх полеглих у зоні проведення АТО і ООС".