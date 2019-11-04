Меморіальну дошку загиблому українського воїну Сергію Савінову відкрили 2 листопада в Миколаївській області. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Фейсбуці 36-ї бригади морської піхоти.

В інформації зазначається: "Військовослужбовець виконував завдання у складі окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Бєлінського Військово-Морських Сил ЗС України.

30 серпня 2019 року морський піхотинець героїчно загинув, захищаючи нашу Батьківщину від збройної агресії Російської Федерації.

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В урочистому заході взяли участь представники спілки учасників АТО міста Баштанки, волонтери, вчителі та учні навчального закладу, родичі Сергія, його друзі, військові побратими і небайдужі жителі селища.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять воїна-захисника і всіх полеглих у зоні проведення АТО і ООС".









