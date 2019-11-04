Богдан і Гончарук - не популісти, вони борються щиро, - Милованов

Про це розповів міністр економіки Тимофій Милованов в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Зокрема, це стосується питання ринку землі. "Гончарук - всередині я це бачу - бореться, як лев. Що може робити, він робить. Це видно навіть щодо ринку землі. Він упирається. Він не згоден із тим, щоб були обмеження на ринок землі. Обмеження на розмір. Він бореться за правильні речі. Це дуже непопулістичний уряд. Я був здивований", - зазначив глава економічного відомства.

Також він упевнений, що в Офісі президента немає популістів.

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"До речі, якщо говорити про Офіс президента, вони теж не популісти. Навіть ті люди, які багатьох лякають, їх не розуміють. Я вважаю, що Богдан (Андрій Богдан - голова Офісу президент, колишній юрист Ігоря Коломойського. - Ред.) - не популіст. Я вважаю, що Богдан бореться щиро - те, що я бачив. І бореться за добре, за розвиток економіки, для всіх", - зазначив Милованов.

Він аргументував цю думку тим, що бачив позицію Богдана щодо низки питань.

"Наприклад, коли ми повертали під контроль уряду ДП "Конярство України". Поки у мене з'явилися телефони, кому дзвонити, а правоохоронці розповідали мені, що буде силовий конфлікт, нардепи опломбували і мало не силою не дали знищити документи оренди на землю. І це робота Офісу президента.

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Я бачив, коли люди говорили, що ось дивись, у мене така проблема, у мене довідка щодо людей, тут Андрій Богдан бере і викреслює прізвище людини, яку пропонували. І каже: "Я тобі не пропоную цю людину, ось у тебе є проблемне підприємство - перевір, розберися. Ось у мене є така інформація, я тобі її передаю. Я тебе не прошу призначити нікого".

У мене конкретно це було. І листування в телефоні є про це", - зазначив міністр.

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