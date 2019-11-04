1261 держпідприємство планується відправити в ліквідацію, - Милованов

Про це розповів міністр економіки Тимофій Милованов в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Зараз існує 61 орган влади, який керує підприємствами. Розібратися, хто, куди і що неможливо. Ці ДП продати не можна, вкрасти підприємство повністю не можна, а відпиляти і довести до банкрутства можна. І це неправильно, це потрібно припинити.

У нас є три критерії, за якими ми сортуємо ці підприємства. Перша група - стратегічні підприємства, які ми залишаємо в управлінні міністерств та інших органів влади. Друга - на приватизацію. Третя - на ліквідацію", - уточнив глава відомства.

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Він повідомив, що офіс управління проєктами сформував концепцію приватизації. "У нас 3733 підприємства. Але це включно з тими, які є в зоні АТО і в Криму. Тобто, мінус 600, у нас залишається 3 з гаком тисячі підприємств. Їх складно порахувати - ми місяць не могли з МінАПК узгодити список їхніх підприємств.

Надіслати в ліквідацію планується 1261 підприємство. Це означає, що цих підприємств не існує. Або там стіл і два стільці. Наприклад, у нас в концерні "Укрспирт" є такі заводи", - повідомив Милованов.

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Від зазначив, що на кожному такому підприємстві створять ліквідаційні комісії.

"Ми хочемо, щоб держава була не гравцем в економіці, а арбітром. І це означає, що держава не повинна управляти державними підприємствами. Вони не мають відігравати велику роль. Звичайно, будуть винятки. В арбітра мають бути інструменти", - уточнив міністр.

Читайте повне інтерв'ю міністра економіки Тимофія Милованова.