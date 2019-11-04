Якщо держава навчиться залишати бізнес у спокої, то економіка почне зростати, - Милованов

Про це міністр економіки Тимофій Милованов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я намагаюся трансформувати міністерство. Зараз воно є гравцем на ринку. Наприклад, є Агрофонд, який активно діє на ринку агро - торгує, фінансує. Більш того, ведуть політичну роботу і лобіюють зміни в законодавстві, які їм вигідні. Такого не повинно бути. Держава не повинна своїми діями підміняти бізнес, конкурувати з ним, витісняти його, просувати правила гри, які вигідні держкомпаніям, але шкодять приватному бізнесу. Замість цього, держава має бути арбітром між різними інтересами бізнесу, суспільства, знаходити і пропонувати компромісні рішення. Іншими словами, держава має розробляти і стежити за виконанням правил гри в економіці, а не влазити в економіку, як ведмідь у крамницю з посудом. Якщо держава навчиться залишати бізнес в спокої, то економіка почне зростати. Ось я і хочу перетворити міністерство в таке, яке є арбітром", - повідомив міністр.

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За словами Милованова, цієї логіки дотримуються основні реформи, які повинні дати поштовх економіці - приватизація, детінізація ринку землі, передача державної землі в регіони на місця.

"А функції міністерства потрібно розділити, десь треба переформатувати, десь побудувати, навчитися рахувати і робити аналітику дуже добре, ще краще, ніж зараз. Ми зараз регламент міняємо. При розгляді кожного документа, ми відповідаємо на 6 показників: вплив на ВВП, вплив на інвестиції, інфляція, зростання безробіття, зростання зайнятості", - вказав глава відомства.

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