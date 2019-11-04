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04.11.19 23:54

Йованович заявила, що була шокована словами Трампа про неї, як про "поганого посла"

Колишня посол США в Україні Марі Йованович заявила на слуханнях у комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США, який веде розслідування в межах процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа, що була шокована словами Трампа про те, що вона "поганий посол".

Йованович заявила, що була шокована словами Трампа про неї, як про "поганого посла"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це свідчить протокол її свідчень, опублікований 4 листопада на сайті комітету.

Судячи зі стенограми липневої розмови Трампа та президента України Володимира Зеленського, американський лідер говорив українському колезі, що від Йованович "не можна було очікувати нічого доброго", а люди, "з якими вона мала справу в Україні, такі самі погані".

"Я була шокована. Я була здивована, що президент Трамп говорив з іноземним колегою про мене чи будь-якого посла в такому тоні", – сказала вона.

Йованович зазначила, що не знає, що могли означати слова Трампа про те, що вона "має пройти все це".

"Я була дуже стурбована", – додала ексамбасадорка, зазначивши, що це почуття її не покинуло. Дипломатка ствердно відповіла, коли конгресмени запитали, чи відчувала вона, що їй може щось загрожувати.

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