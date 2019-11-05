СБУ не має заперечувати свою відповідальність за бездіяльність у розкритті вбивства Гандзюк, - адвокат Закревська

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske заявила адвокатка батька загиблої Євгенія Закревська.

"Через декілька днів після нападу, 3 серпня, було відкрито провадження і в СБУ також... Весь цей час, три місяці до смерті Каті, вони мали можливість, звісно, що обмежену, не так, як поліція, оскільки Нацполіція не передала провадження. Але СБУ і не намагалась отримати ці матеріали", - заявила адвокатка.

За її словами, справу Гандзюк рік тому було передано до СБУ.

"Рівно рік справа вже у СБУ з усіма матеріалами, які першочергово збиралися Національною поліцією в Херсоні. Була суттєво підсилена слідча група. Слідство вийшло на новий рівень. До цього моменту, все йшло до того, що виконавці, навіть без формулювання "замовний злочин", просто підуть до суду і ніхто вище не буде притягнутий", - пояснила Закревська.

Водночас юристка наголосила, що після оголошення підозри Владиславу Мангеру у лютому 2019 року, позитивних зрушень у справі не було.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімацію. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.