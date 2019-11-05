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05.11.19 08:22

Під Одесою невідомі пограбували полтавських підприємців на 12 млн грн, оголошено плани "Перехоплення" та "Сирена"

У понеділок увечері в Одеській області невідомі пограбували підприємців з Полтави, вкрадено 12 млн грн, оголошено плани "Перехоплення" та "Сирена".

Під Одесою невідомі пограбували полтавських підприємців на 12 млн грн, оголошено плани "Перехоплення" та "Сирена"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Думська".

"Троє чоловіків з Полтави везли до Одеси дуже велику суму готівкою, яку планували витратити на придбання різних товарів, зокрема на "Сьомому кілометрі". Зупинилися біля "Джерельця" (кафе), щоб пообідати. Тут під'їхав мікроавтобус, з якого вискочили троє молодиків. Один вистрілив з пістолета в повітря. Потім вони вивели бізнесменів, змусили їх показати, де сумки з грошима, забрали їх, порізали шини авто, після чого зникли", - повідомило видання в понеділок увечері.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався на трасі Одеса-Київ, біля кафе "Джерельце", що біля Алтестового Біляївського району.

В області оголошено плани "Перехоплення" та "Сирена".

На думку правоохоронців, постраждалих супроводжували з Полтави.

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