Під Одесою невідомі пограбували полтавських підприємців на 12 млн грн, оголошено плани "Перехоплення" та "Сирена"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Думська".

"Троє чоловіків з Полтави везли до Одеси дуже велику суму готівкою, яку планували витратити на придбання різних товарів, зокрема на "Сьомому кілометрі". Зупинилися біля "Джерельця" (кафе), щоб пообідати. Тут під'їхав мікроавтобус, з якого вискочили троє молодиків. Один вистрілив з пістолета в повітря. Потім вони вивели бізнесменів, змусили їх показати, де сумки з грошима, забрали їх, порізали шини авто, після чого зникли", - повідомило видання в понеділок увечері.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався на трасі Одеса-Київ, біля кафе "Джерельце", що біля Алтестового Біляївського району.

В області оголошено плани "Перехоплення" та "Сирена".

На думку правоохоронців, постраждалих супроводжували з Полтави.

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