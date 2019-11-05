Департамент ГПУ, що розслідує катування в правоохоронних органах, відкриє перше провадження через 2 тижні, - глава департаменту Бєлоусов

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю hromadske повідомив глава департаменту Юрій Бєлоусов.

"Справ поки жодної немає. Ми поки перебуваємо на етапі формування. Цього підрозділу не існувало. Зараз триває набір людей, формування процесу діловодства, розробка всіх нормативних документів для того, щоб цей підрозділ почав працювати. Ми намагаємося робити це максимально швидко. Ми б хотіли наступного тижня, максимум через тиждень вже почати перше провадження", - заявив Бєлоусов.

Він також пояснив, що новостворений департамент співпрацюватиме з ДБР.

"Наше завдання, зокрема, спрямовувати слідчих ДБР на збір якісних доказів, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність конкретних правоохоронців до катувань. Саме наші прокурори будуть виступати в судах, вони братимуть участь в обранні запобіжних заходів у разі потреби, оголошенні підозри особам і потім на судовому засіданні повністю доводити склад відповідного злочину", - наголосив Бєлоусов.

Нагадаємо, 17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в ГПУ департаменту щодо катувань та інших серйозних порушень з боку правоохоронних органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка створив у ГПУ управління реформ