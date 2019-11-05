Потрібно перейти до кардинальних дій, - Чубаров пояснив, як змусити РФ звільнити Крим і забратися з усіх українських земель

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив колишній народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, для того, щоб відновити державний суверенітет України над Кримським півостровом, деокупувати Крим, Україна мусить мати дуже чітку стратегію.

"Ми маємо покроково робити все, що обговорено та схвалено. Маємо максимально змобілізувати міжнародних партнерів. Я приєднуюся до тих, хто говорить, що немає наразі військового шляху щодо звільнення Криму. Але для того, щоб примусити Росію звільнити півострів та взагалі забратися з усіх українських земель, треба дійти до кардинальних дій, щодо тиску на Росію, аби примусити її повернутися в рамки міжнародного права. Для цього українська держава має максимально змобілізуватися всередині суспільства та змобілізувати своїх міжнародних партнерів. З цим у нас зараз є великі проблеми", - повідомив він.

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Нагадаємо, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що нова влада не поспішає з розглядом трьох законопроєктів, що стосуються статусу Криму та кримських татар.