Ворог за добу 20 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 122-мм артилерію, міномети та озброєння БМП. Втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 та 120 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 10 обстрілів:

- чотири рази неподалік Водяного - з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- двічі поблизу Мар'їнки - з РПГ і стрілецької зброї;

- біля Красногорівки - з СПГ і великокаліберних кулеметів;

- поблизу Пищевика - з ручних протитанкових гранатометів;

- неподалік Старогнатівки - зі стрілецької зброї;

- у районі Гнутового - з мінометів калібру 82 мм.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 10 ворожих обстрілів:

- на околиці Новотошківського - з усього спектру озброєння, починаючи зі стрілецької зброї до мінометів різних калібрів та артилерії калібру 122 мм;

- тричі неподалік Новолуганського - з мінометів калібру 120 і 82 мм, стрілецької зброї та ручних протитанкових і автоматичних гранатометів;

- поблизу Хутора Вільного - з СПГ;

- у районі Кримського - з великокаліберних кулеметів;

- двічі біля Троїцького - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і СПГ;

- неподалік Залізного - з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;

- поблизу Новгородського - з автоматичних гранатометів.

"Учора, 4 листопада, втрат унаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано.