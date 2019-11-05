Трамп про Йованович: Я не знаю цю жінку ... Зеленський теж не був її прихильником

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна про це він повідомив журналістам у Білому домі перед від'їздом на передвиборчий мітинг в Лексінгтоні (штат Кентуккі).

"Я справді не знаю її", - сказав Трамп.

Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський, згідно з опублікованою стенограмою Білого дому липневого дзвінка між ними, також не був задоволений нею.

"Якщо ви подивитеся на стенограми, президент України теж не був її прихильником. Я впевнений, що вона дуже гарна жінка, просто я мало про неї знаю", - заявив президент США.

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Згідно з опублікованою стенограмою липневого дзвінка, Зеленський заявляв, що ставлення Йованович до нього "було далеко не найкращим, оскільки вона захоплювалася попереднім президентом і була на його боці".

"Вона не прийняла б мене як нового президента доволі добре", - сказав Зеленський Трампу.

Американський лідер також укотре заявив, що в скарзі викривача було багато неправдивої інформації.

"Я думаю, що цей викривач дав багато неправдивої інформації, і ви маєте побачити, хто цей викривач", - зазначив він.

Раніше демократи палати представників США опублікували в понеділок перші стенограми свідчень, даних у межах процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

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Восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо телефонної розмови Трампа із Зеленським. Причиною стали публікації ЗМІ, в яких з посиланнями на інформатора йшлося, що Трамп нібито чинив тиск на Зеленського, домагаючись початку розслідування щодо діяльності в Україні одного з основних кандидатів у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Гантера.

У результаті "українського скандалу" демократи в палаті представників 24 вересня ініціювали процедуру імпічменту Трампа.