Україна готова до припинення транзиту газу з Росії, - Оржель

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

"Для України є пріоритетом отримання коштів за транспортування. Ми працюємо дуже активно з нашими європейськими партнерами, щоб підписати за новими європейськими правилами договір з "Газпромом"", - зазначив міністр.

Він нагадав, що в українських сховищах зараз зберігається 21,7 млрд кубометрів газу.

"Якщо говорити про газ - а я є безпосереднім учасником перемовин про підписання транзитного договору - ми готові до зупинки транспортування українською територією. Зараз в українських газосховищах рекордна кількість газу. Проте ми в жодному разі не відкидаємо пріоритетність підписання договору на транспортування газу", - повідомив Оржель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ планує продовжити транзит газу через Україну, але Київ не прагне домовитися з цього питання, - Пєсков

Він наголосив, що європейський договір виключає присутність політичних питань у переговорному процесі.

"Фактично ми використовуємо ті правила, які працюють у Європі. Нас не можна шантажувати. Якщо ми забезпечуємо транзит газу в Європу, якщо ми забезпечуємо чіткі визначені обсяги, це означає постійне постачання газу на ринки Європи... Це означає, що є конкуренція та зменшення ціни для європейських споживачів", - пояснив очільник Міненерго.

Нагадаємо, 9 жовтня глава Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що Україна зацікавлена ​​в підписанні довгострокового контракту на транзит російського газу, тому тимчасовий договір терміном на один рік є неприйнятним для країни.

28 жовтня сторони знову зустрілися. За словами виконавчого директора групи "Нафтогаз" Юрія Вітренка, для того, щоб почати переговори про укладення нового контракту на транзит російського газу в ЄС через газотранспортну систему України російська сторона вимагає, щоб Україна пішла на певні поступки, які є нелогічними і принизливими.

Наступний раунд переговорів щодо транзиту російського газу, ймовірно, відбудеться після 11 листопада.