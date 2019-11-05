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05.11.19 08:50

Канадська місія UNIFIER дала можливість якісно навчити майже 14 тисяч українських військовослужбовців, - МЗС

Канадська військова місія UNIFIER, яка дозволяє ефективно навчати українських воїнів, повністю себе виправдовує.

Канадська місія UNIFIER дала можливість якісно навчити майже 14 тисяч українських військовослужбовців, - МЗС

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.

"Програма UNIFIER себе виправдала, вона дала змогу якісно навчити близько 14 тисяч українських військовослужбовців. Відгуки як від Збройних сил України, так і від Нацгвардії надходять дуже позитивні. Тож основне наше прохання - продовжити місію, але воно вже виконане", - сказав Боднар.

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Він додав, що цього тижня до України з візитом прибуде один із заступників міністра закордонних справ Канади, який "відвідуватиме учасників місії та предметно говоритиме про можливі зміни".

"З нашого боку можу сказати, що запиту на зміну формату операції не надходило ні від ЗСУ, ні від Нацгвардії", - зазначив дипломат.

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