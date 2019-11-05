Ми як держава оперуємо надзвичайно неточними даними, іноді ухвалюємо рішення наосліп, - Гончарук

Про це 4 листопада в ефірі телеканалу ICTV заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, коментуючи підготовку Держбюджету на 2020 рік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Ми зараз як держава оперуємо надзвичайно неточними, надзвичайно неякісними даними. Рівень похибки іноді жахливий просто, він жахає. Ми іноді ухвалюємо рішення - як держава - просто наосліп. І це потрібно припиняти", - сказав він.

За його словами, в Україні в 2020 році "повинна з'явитися єдина централізована база даних".

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"Ми будемо розуміти, які соціальні категорії яким чином корелюються між собою, щоб планувати, власне, державну політику. Щоб мати можливість робити хоча б адекватні, нормальні розрахунки", - зазначив Гончарук.

Більш точні дані, за його словами, дозволять отримати IT-інструменти.