Останнім часом в Естонії стало більше заробітчан, які приїжджають з Донбасу, - посол Беца

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила Надзвичайний і Повноважний Посол України в Естонії Мар'яна Беца.

"В Естонії завжди було багато українців, історично, ще з радянських часів. Тут активна діаспора, яка дуже допомагає посольству просувати імідж України. А заробітчани діляться на дві категорії. Це кваліфіковані працівники, яких запрошують до естонських фірм: насамперед ІТ-фахівці, працівники медичних спеціальностей, будівельний бізнес. І є некваліфіковані працівники, які приїжджають здебільшого з Донбасу, і на сезонні роботи. Їх побільшало останнім часом", - сказала Беца.

За її словами, офіційної статистики щодо загальної кількості українських заробітчан в Естонії немає.

Водночас Беца зазначила, що на консульському обліку в Посольстві України стоять 5 тисяч осіб, а загалом, за різними джерелами, на території Естонії перебуває близько 30 тис. українців.

"Звичайно, не всі вони є заробітчанами: хтось студент, хтось - викладач, хтось одружений і живе тут з сім'єю", - підсумувала посол України.

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