Заборону на продаж земель іноземцям було погоджено із Зеленським, - нардеп від СН Сольський

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів глава комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради Микола Сольський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, заборону на продаж землі іноземцям до 2024 року було погоджено на зустрічі із Зеленським.

"Насамперед була зустріч із президентом. Там це було озвучено й погоджено. Що би мені не казали голови асоціацій, на цій зустрічі вони цю норму підтримали. Просто зараз вони вже хочуть більше, це в людській природі, можна зрозуміти. Тоді було ухвалено рішення відтермінувати цей момент до 2024 року", - зазначив Сольський.

За його словами, передбачається, що реформа має бути компромісною, і "на землі є місце всім".

"За двадцять років ринок досить стабілізувався. Якщо подивитеся, за останні 7-8 років на 90% земель господарюють ті самі люди і приблизно в тих же розмірах", - додав Сольський.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що продаж землі іноземцям відкладуть до 2024 року.

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