Нинішній механізм надання допомоги у разі народження дітей буде збережено, - міністр Соколовська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила міністерка соціальної політики України Юлія Соколовська.

"У ЗМІ розійшлася новина про те, що влада може скасувати виплати при народженні дитини для сотень тисяч сімей. Відповідне припущення ґрунтується на одному з пунктів законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", яким Міністерство соціальної політики відв’язує понад 150 виплат від прожиткового мінімуму – щоб допомогти тим, хто цього справді потребує: малозабезпеченим сім’ям та пенсіонерам", - йдеться в повідомленні.

За її словами, відповідна пропозиція була внесена в зв'язку з тим, що зараз допомога під час народження дитини надається всім - незалежно від розміру доходів родини.

"Ідея була в тому, щоб трішки змінити підхід і допомагати лише тим, хто цього реально потребує. Утім, після консультацій з органами влади та обговорення з громадськістю ухвалено рішення про збереження нинішнього механізму надання допомоги при народженні дітей", - зазначила вона.

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