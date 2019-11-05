Хочемо навчити ще тисячі українських воїнів, - міністр оборони Британії оголосив про продовження навчальної місії в Україні до березня 2023 року

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лб.ua, про це йдеться на сайті Міноборони Великої Британії.

З 2015 року навчання у британських інструкторів пройшли понад 17500 українських військовослужбовців. З минулого року воно охоплює не тільки сухопутні війська, але і Військово-морські сили України.

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"Під час недавнього візиту на Донбас я не тільки чітко побачив шкоду, заподіяну підтримуваними Росією сепаратистами, а й рішучість Збройних сил України щодо захисту територіальної цілісності. Саме тому ми продовжуємо нашу навчальну місію в Україні ще на три роки - щоб ми змогли навчити ще тисячі українських військовослужбовців", - сказав глава британського оборонного відомства Бен Уоллес.

Нагадаємо, що в березні 2019 року уряд Канади оголосив про продовження навчальної місії UNIFIER в Україні до кінця березня 2022 року.