У Львові й Одесі повідомили про "замінування" будівель СБУ та ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції в Одеській області.

"Поліція перевіряє інформацію про замінування двох адміністративних будівель в Одесі", - йдеться в повідомленні.

Повідомлення про "замінування" будівлі Одеської обласної державної адміністрації та СБУ в Одеській області надійшло сьогодні до поліції о 09:03.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, рятувальники та вибухотехніки.

Як повідомила Нацполіція у Львівській області, також надійшло повідомлення про "замінування" Львівської обласної державної адміністрації та управління Служби безпеки України у Львівській області.

Зазначається, що повідомлення надійшло на електронну пошту поліції.

"За вказаними у повідомленні адресами виїхали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи та фахівці інших служб. Правоохоронці обстежуватимуть приміщення та прилеглі території", - повідомили правоохоронці.

Зазначається, що також поліцейські вживають заходів для встановлення особи, що надала повідомлення.

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