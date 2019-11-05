Спецмісія ОБСЄ зафіксувала поранення 16-річного хлопця зі стрілецької зброї в Золотому-5, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Згідно з повідомленням, подія сталася 21 вересня 2019 року в кафе на вулиці Войкова в населеному пункті Золоте-5 на непідконтрольній Україні території.

Звіт СММ ОБСЄ за 2 листопада 2019: "…1 листопада команда СММ уточнювала повідомлення про те, що 21 вересня 2019 року хлопець (16 років) отримав поранення внаслідок вогню зі стрілецької зброї у н. п. Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 61 км на північний захід від Луганська). У лікарні в н. п. Первомайськ (непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська) медпрацівники повідомили про те, що 21 вересня 2019 року в лікарню доправили хлопця, якому зробили операцію у зв’язку з пораненнями ребер внаслідок вогню зі стрілецької зброї. За словами медпрацівників, у лікарні хлопцю також надано психологічну допомогу. 1 жовтня 2019 року матір (40 років) хлопця та 5 сусідів (віком 55–65 років) повідомили, що хлопець дістав поранення перед кав’ярнею на вулиці Войкова внаслідок вогню зі стрілецької зброї після урочистостей з нагоди Дня села…"

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Командування Об'єднаних сил закликає, щоб уникнути небезпеки для життя і здоров'я утримуватися від поїздок на непідконтрольну територію.