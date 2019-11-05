Співробітника СБУ судитимуть за збут наркотиків, - ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Згідно з матеріалами розслідування, працівник одного з підрозділів СБУ, який дислокується в Донецькій області, спільно з цивільною особою поставляли місцевим жителям наркотичний засіб - канабіс.

Співробітникові СБУ висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичних речовин). У разі доведення провини йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 31 травня 2019 року ДБР під час спроби збуту партії наркотиків затримали співробітника СБУ.

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