МВС запустило онлайн-сервіс для платних номерних знаків

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС, передає Цензор.НЕТ.

"У сервісних центрах МВС став доступним новий онлайн-сервіс. Відтепер можна перевірити наявність платних номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію цифр", - йдеться в повідомленні.

Так, у вільному доступі на сайті Головного сервісного центру МВС і сайтах всіх регіональних сервісних центрів МВС з'явився перелік вільних платних номерних знаків.

Уточнюється, що для зручності користувачів вони згруповані за вартістю і адресами територіальних сервісних центрів МВС, в яких такі знаки є в наявності.

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"Алгоритм пошуку вільних комбінацій платних номерних знаків дуже простий. В залежності від місця реєстрації автомобіля його власник має зайти на сайт відповідного регіонального сервісного центру МВС та серед послуг обрати "Номерні знаки: виготовлення та зберігання". Після цього в категорії "Додатковий сервіс" обрати "Наявність платних номерних знаків". На вибір будуть запропоновані знаки за ціновим критерієм та адресами, де вони є в наявності", - зазначають у відомстві.

"Забронювати номерний знак наразі не можливо, тому власнику легкового автомобіля рекомендовано обирати декілька прийнятних варіантів комбінацій цифр. Після цього необхідно з пакетом документів завітати до сервісного центру МВС, в якому є в наявності бажаний номерний знак", - наголошується в повідомленні.

Уточнюється, що з собою власник транспортного засобу повинен мати ті самі документи, які необхідні для реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів.

У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що на сайті установи можна не тільки ознайомитися з інформацією про наявні платних номерних знаках, а й перевірити їхню вартість за допомогою калькулятора цін.