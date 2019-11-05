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05.11.19 11:02

"Рюкзак чорного дня": в Міноборони розповіли, як підготуватися цивільним на випадок виникнення НС. ІНФОГРАФІКА

Імовірність потрапити в складну ситуацію в Україні сьогодні надзвичайно велика. Військові однозначно можуть про себе подбати, адже їх цьому вчили, а ось як бути цивільним у разі виникнення НС розповіли в оборонному відомстві України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Армія.Інформ.

"Тривожний набір — це узагальнена назва базового набору речей, які можуть знадобитись у будь-якій екстремальній ситуації. Цей набір, як заведено, є укомплектованим рюкзаком об’ємом від 30-ти літрів з мінімальним комплектом одягу, предметами гігієни, медикаментами, засобами самооборони, інструментами й харчовими продуктами. Всі речі в тривожному рюкзаку мають бути новими, а також не використаними в повсякденному побуті.

Запам’ятайте — тривожний рюкзак призначений тільки для максимально швидкої евакуації з небезпечної зони. Небезпечною зоною вважають землетрус, потоп, пожежу, криміногенну ситуацію, епіцентр військових дій тощо. Такий рюкзак має бути в кожній родині", - йдеться в повідомленні.

Рюкзак чорного дня: в Міноборони розповіли, як підготуватися цивільним на випадок виникнення НС 01

Отже, рюкзак.

Передусім слід визначитися, куди скласти тривожний набір. Як вище написано, для цієї мети краще використовувати рюкзак. Уявіть ситуацію, в якій доведеться йти пішки, а не їхати в авто. Наприклад, дорогою можуть бути нескінченні затори й треба буде продовжувати евакуацію пішим ходом, а тут — накинули рюкзак і попрямували далі.

Варто зазначити і про пакування наплічника. Невеликі та експедиційні рюкзаки доцільно складати не за принципом "важке знизу", а розподіляти вагу рівномірно. Добре, якщо у вашому рюкзаку буде нижній відділ — "підвал" або клапан.

Розміщуйте речі так, щоб можна було легко знайти те, що знадобиться насамперед. Великий плюс, якщо наплічник містить накидку від дощу. Якщо ж її немає — обов’язково придбайте. І, звичайно, рюкзак має бути якісним, щоб не розвалився після тривалого носіння у важких умовах.

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Список речей.

А тепер розглянемо докладніше список необхідних речей і продуктів, якими слід наповнити "рюкзак чорного дня".

1. Копії важливих документів у непромокальній папці. Заздалегідь зробіть копії паспортів, водійської посвідки, документів, які підтверджують право власності на нерухомість, автомобіль тощо. Документи складіть так, щоб у разі потреби їх можна було легко дістати. Бажано покласти в папку фотографії рідних і близьких.

2. Кредитні карти й готівка. У вас завжди (в будь-який час) повинен бути певний запас грошей.

3. Дублікати ключів від будинку та авто.

4. Карта місцевості й доведений до відома всіх членів сім’ї спосіб екстреного зв’язку і місце зустрічі.

5. Пристрої зв’язку і доступу до інформації. Невеликий радіоприймач, який дасть змогу бути в курсі того, що відбувається. До нього — запасні батарейки. Також можна взяти недорогий мобільний телефон із зарядним пристроєм.

6. Ліхтарик, а краще кілька.

7. Водонепроникні компас і годинник.

8. Мультитул — багатофункціональний інструмент, в якому заховані додаткові інструменти (ніж, шило, пила, викрутка, ножиці тощо).

9. Ніж і невеличкий топірець.

10. Сигнальні засоби (свисток, фальшфеєр).

11. Декілька пакетів для сміття місткістю 120 л, які можуть замінити тент, якщо їх розрізати.

12. Рулон широкої клейкої стрічки.

13. Синтетичний шнур, діаметром — 4-5 мм й довжиною — 20 м.

14. Блокнот і олівець.

15. Нитки та голки.

16. Аптечка першої необхідності. Кількість ліків має бути розрахована на надання допомоги не тільки собі, а й близьким людям:

19. Одяг: спідня білизна (два комплекти), шкарпетки бавовняні (дві пари), запасні штани, сорочка або кофта, плащ-дощовик, в’язана шапка, рукавиці, шарф, надійне і зручне взуття.

20. Мінінамет, килимок-піна, спальник.

21. Гігієнічні засоби: зубна щітка і паста, невеликий шматочок мила, рушник (продаються пресовані в супермаркетах), туалетний папір, кілька упаковок сухих носових хустинок та вологих серветок. Жінкам — засоби особистої гігієни. Можна також узяти бритву і манікюрний набір.

22. Все необхідне для дітей.

23. Посуд: казанок, фляга, ложка, чашка (краще металева 0,5 л), розкладний стаканчик.

25. Сірники (туристичні) й запальничка.

26. Запас їжі на кілька днів. Все, що довго зберігається, займає мало місця і можна з’їсти без приготування. Питна вода на кілька днів, яку потрібно періодично оновлювати. Висококалорійні солодощі й льодяники.

27. Продукти:

Не рекомендується брати в тривожний рюкзак коштовності, цінну ювелірку чи колекційні монети, сімейні реліквії — це зайва вага, яка вас сповільнить, а також приверне увагу потенційних грабіжників чи шахраїв.

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