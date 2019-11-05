Сьогодні порушено 583 кримінальні справи стосовно учасників концерну "Укроборонпром", - Абромавичус

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформ" розповів генеральний директор компанії Айварас Абромавичус.

Компанію "Укроборонпром" регулярно згадують у різного роду кримінальних провадженнях. Тобто у суспільстві ця компанія, звичайно, асоціюється зі скандальністю, з непрозорістю, з кримінальними порушеннями тощо. І, на жаль, наші вороги це теж регулярно використовують проти нас, коли ми виступаємо суперниками в різних тендерах на іноземних ринках і хочемо продати свою продукцію", - зазначив Абромавічус.

За його словами, статті, які друкуються в Україні, перекладаються іспанською, арабською, іншими мовами, і це суттєво ускладнює роботу наших спецекспортерів, окремих компаній.

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"Зараз є 583 кримінальні провадження стосовно учасників концерну. Але, на жаль, найчастіше згадується як раз назва самого "Укроборонпрому", - додав Абромавичус.