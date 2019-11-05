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05.11.19 11:23

Від початку 2019 року з Київської області екстрадовано 13 осіб, які перебували в міжнародному розшуку

Прокуратура Київської області від початку 2019 року видала компетентним органам іноземних держав на запити про екстрадицію 13 осіб, які перебували в міжнародному розшуку.

Від початку 2019 року з Київської області екстрадовано 13 осіб, які перебували в міжнародному розшуку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Загалом поточного року було проведено понад 40 екстрадиційних перевірок за запитами іноземних держав про екстрадицію. Наразі завершено 16 перевірок, матеріали щодо яких направлено до уповноважених органів України для ухвалення відповідних рішень.

Від початку року організовано виконання 83 звернень іноземних держав про надання правової допомоги, при тому, що за весь минулий рік таких було лише 62. З них – 7 доручень в порядку перейняття 5 кримінальних проваджень для здійснення компетентними органами однієї держави розслідування з метою притягнення особи до кримінальної відповідальності за правопорушення, вчиненні на території іншої держави.

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