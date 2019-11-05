Проєкт держбюджету-2020 до другого читання буде істотно змінений, - Маркарова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ЕП" заявила міністерка фінансів Оксана Маркарова.

"За неповні два місяці роботи Верховна Рада прийняла багато важливих реформ, які матимуть вплив на економічне зростання. Це закони про концесії, про приватизацію, про вирівнювання правил гри на митниці, про створення уповноважених економічних операторів, про загальний режим транзиту", - розповіла Маркарова.

На думку міністерки, вищевказані законодавчі ініціативи будуть імплементуватися протягом року, але в середньостроковій перспективі серйозно вплинуть на економічне зростання.

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Маркарова вважає, що Міжнародний валютний фонд не "забракує" проєкт держбюджету через озвучені планові показники зростання ВВП.

"5-7% (зростання ВВП. - Ред.) - наша мета ... Але бюджет не може розраховуватися метою, він розраховується на макропрогнозі ... Для бюджету важливий весь набір показників. Це і номінальний ВВП, і інфляція, і споживання, і показник курсу гривні. Ми вже бачимо, що курс буде міцнішим", - заявила Маркарова.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила бюджет на 2020 рік в першому читанні. За нього проголосувало 255 депутатів.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що доопрацьований проєкт державного бюджету на 2020 рік не передбачає підвищення податків і містить скорочення дефіциту.