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05.11.19 11:41

2020 рік стане для України підготовчим до економічного стрибка, - Гончарук

2020 рік має стати для України роком підготовки до "економічного стрибка".

2020 рік стане для України підготовчим до економічного стрибка, - Гончарук

Про це 4 листопада в ефірі телеканалу ICTV заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Ми очікуємо, що ... цей рік - рік інвентаризації та кадрового оновлення, а наступний рік - це рік для України підготовки до економічного стрибка. Тобто у нас фактично наступного року має запуститися українська економіка. Повинні стрімко з'явитися робочі місця, нові виробництва, ми повинні забути, що таке корупція, ми маємо забути, що таке контрабанда як системне явище, рейдерство тощо", - сказав він.

Гончарук підкреслив, що це складні завдання, але уряд до них готове.

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