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05.11.19 11:51

За тиждень втрати ворога на Донбасі становлять шість осіб, - ІС

У період із 29 жовтня по 5 листопада підтверджені втрати противника на Донбасі становлять шість осіб.

За тиждень втрати ворога на Донбасі становлять шість осіб, - ІС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні "Інформаційного спротиву".

"У період з 29 жовтня по 5 листопада підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі становлять шість осіб: 1 АК - 1 ОМСБр (Кальміуське) один військовослужбовець, 9 ОМСП (Новоазовськ) два військовослужбовці, 2 АК - 4 ОМСБр (Алчевськ) два військовослужбовці, 7 ОМСБр (Брянка) один військовослужбовець", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У жовтні втрати російських найманців на Донбасі становлять 96 осіб, з них 33 - безповоротні, - штаб ОС

Як повідомлялося раніше, за минулу добу, 4 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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