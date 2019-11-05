В "Укроборонпромі" на сьогодні вже замінили ТОП-10 чиновників, - Абромавичус

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус, передає Цензор.НЕТ.

"На цьому етапі можу сказати, що практично ТОП-10 осіб у концерні - всі нові люди. Ми поміняли, звичайно ж, першого заступника, керівника юридичної служби, голову служби безпеки, фінансового директора. Це просто класика: коли заходиш в будь-яку нову компанію, ти міняєш цих людей. І тут ми нічого нового не зробили, просто потрібно було їх якнайшвидше поміняти. Також поміняли координатора роботи спецекспортерів – це ключове", - підкреслив Абромавичус.

Він також наголосив, що є посадовці в концерні, які спокійно сприймають зміни, але є й такі, хто хоче "перечекати", "пересидіти" або ж погрожують подзвонити своїм кураторам у Верховну Раду чи в Офіс Президента. "Звичайно, моє бажання звільнити їх в рази зростає", - зазначив Абромавичус.

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Крім того, за його словами, звільнення торкнулись і керівників ключових підприємств, де є дуже великі проблеми, в тому числі з державним оборонним замовленням (ДОЗ).

"Найбільші проблеми у нас є в бронетанковому дивізіоні, і тому там відразу звільнили генеральних директорів, які не тягнуть. Я кажу про Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова, Київський бронетанковий завод, Житомирський бронетанковий, де є виконувач обов'язків, і завод ім. Малишева. Ось на цих чотирьох підприємствах ми першочергово оголосили конкурс", - поінформував гендиректор.

Наразі номінаційний комітет розглядає кандидатури на посади керівників підприємств, де були оголошені конкурси.

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