У "Слузі народу" підтвердили інформацію про зустріч о 16:00 щодо законопроєктів про порядок проведення референдумів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як заявив депутат в ефірі телеканалу "Наш", зустріч, присвячена підготовці законодавчих ініціатив щодо порядку проведення референдумів в Україні, дійсно призначена на 16:00 у Верховній Раді.

Безгін підтвердив час і місце зборів, проте наголосив, що ні про яку термінову нараду, скликану президентом, не йдеться.

"Дійсно, напрацювання в цьому напрямі відбуваються, але ця ніяка не термінова нарада, яку збирає президент. Дійсно, буде робоча зустріч з експертним середовищем, з представниками депутатського корпусу, з представниками відповідальних міністерств. Це буде не перша зустріч щодо роботи в цьому напрямі, і, звісно, так, вона стосуватиметься теми народовладдя. Тобто, ми припускаємо, що це буде проєкт із чотирьох-п'яти законопроєктів", - пояснив нардеп.

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Безгін уточнив, що на зустрічі буде голова фракції "Слуга народу" Руслан Стефанчук, а також члени комітетів з питань організації державної влади та цифрової трансформації, представники уряду, експерти та громадські активісти.