Група невідомих відібрала більш ніж 12 млн грн у підприємців, які їхали на одеський ринок, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Одеської області.

"Подія сталася близько шостої години вечора на 24 км автошляху "Київ-Одеса". Автомобіль підприємців, що їхали на промтоварний ринок по товар, зупинився біля кафе на під’їзді до Одеси. У цей час група невідомих осіб у камуфляжній формі та балаклавах розпилили на людей у салоні балончик з невідомою речовиною, заволоділи сумками з грошима у сумі більше дванадцяти мільйонів гривень і втекли з місця події на своєму автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Наразі досудове слідство за фактом розбою триває. Вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до цього злочину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у вбивстві 14-річної дівчинки на Одещині раніше вже був умовно засуджений за грабіж, - Нацполіція. ФОТОрепортаж