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05.11.19 12:16

Мінінфраструктури звільнило керівника порту "Южний" Яблунівського

Міністерство інфраструктури звільнило виконувача обов'язків директора державного підприємства "Морський торговельний порт "Южний" Анатолія Яблунівського.

Мінінфраструктури звільнило керівника порту "Южний" Яблунівського

Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури, передає Цензор.НЕТ.

"4 листопада 2019 року наказом Міністерства інфраструктури звільнено з посади виконувача обов’язків директора ДП "Морський торговельний порт "Южний" Яблунівського Анатолія Миколайовича", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в міністерстві, Яблунівського звільнено відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України (закінчення терміну контракту. - Ред.).

Наказ підписано міністром інфраструктури Владиславом Криклієм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінінфраструктури планує побудувати 4 концесійні дороги, - Криклій

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