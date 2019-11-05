Держбюджет-2020: на пенсії пропонується виділити 173 млрд грн, на медицину - 113 млрд грн, на субсидії - 48 млрд грн

"Основне для нас в цьому бюджеті - це закласти необхідні ресурси на розвиток країни, але ми бачимо, що розвитку не буде, якщо людина не буде забезпечена найнеобхіднішим", - сказав Гончарук на презентації проєкту держбюджету у вівторок в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, за його словами, на пенсії уряд виділив 173 млрд грн. Зокрема, уряд має намір підвищити пенсії самотнім пенсіонерам, на виплату такої надбавки в бюджеті передбачено 806 млн грн.

Крім того, 48 млрд грн виділено на субсидії. "Ми хочемо, щоб субсидії від держави отримували тільки ті, хто їх потребує", - сказав прем'єр.

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При цьому, за словами Гончарука, на сферу медицини в 2020 році уряд передбачає 113,3 млрд грн. Зокрема, 1,9 млрд грн на систему екстреної допомоги, де 1 млрд грн закладено на відкриття відділень екстреної допомоги, а 900 млн грн - на карети швидкої допомоги.

"У наступному році пріоритетно ми звернемо свою увагу на невідкладну допомогу. Дуже багато українців не доїжджають до лікарень. Система неефективна", - пояснив прем'єр.

За його словами, в 2020 році планують закупити 470 карет "швидкої допомоги" і відкрити 25 відділень невідкладної допомоги.

Гончарук також анонсував розширення програми "доступні ліки".

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